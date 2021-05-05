Эксперты рассказали, как получить заброшенный дачный участок

В садоводческих товариществах по всей России около 10-15% территории заброшено. В некоторых СНТ пустуют до половины участков. Возвращение земли в статус используемой потребует определенных усилий, рассказали «Российской газете» в Союзе дачников Подмосковья.

Участок не приватизирован, владелец умер

В этом случае участок относится к муниципальной собственности. На общем собрании СНТ могут принять нового члена товарищества, который подготовит межевой план и направит документы на регистрацию в Росреестр.

Также администрация может предоставить земельный участок члену товарищества бесплатно.

Участок приватизирован, владелец умер, родственники не вступили в права наследования

Администрация СНТ может обратиться к нотариусу или в суд, чтобы признать эту землю муниципальной собственностью. Затем участок выставят на торги или предоставят очередникам.

Участок приватизирован, владелец его забросил

Муниципальный земельный контроль может оштрафовать собственника. Если ситуация не изменится в течение трех лет, администрация поселка или города может через суд изъять надел в муниципальную собственность.