Дачную амнистию захотели расширить и продлить до 2023 года

Продлить до 1 марта 2023 года срок действия упрощенного оформления дачных домов в собственность предложили сенатор Андрей Турчак и депутат Госдумы Павел Крашенинников. Программу предполагается распространить не только на постройки, но и на землю под ними. Ззаконопроект планируют рассмотреть на пленарных заседаниях ГД РФ в осеннюю сессию во втором чтении. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Первый подобный закон был принят в 2006 году, с того момента в упрощенном порядке оформили в собственность свои садовые дома более 14 миллионов россиян.

Закон предполагал пять этапов амнистии, новый законопроект предлагает процедуру продлить — до 1 марта 2023 года. По словам Павла Крашенинникова, в настоящее время идут переговоры с правительством, чтобы сделать амнистию бессрочной.

В новом законопроекте гражданам предполагается дать возможность оформлять в упрощенном порядке не только дома, но и землю под ними. Однако это можно будет сделать только с постройками, возведенными до 14 мая 1998 года. Именно с того момента в силу вступил Градостроительный кодекс.

Проект предлагается распространить на так называемые рабочие поселки, где в советское время строилось большое количество домов рядом с заводами и фабриками, но юридически это строительство никак не оформлялось.

Кроме того, проект намерен защитить права наследников, которые также смогут оформить в собственность землю и дом, построенный до 1998 года. Для этого необходимо будет представить документ о праве наследования.

При этом правительство предложило ко второму чтению проекта установить, что амнистия не будет распространяться на особо охраняемые территории.