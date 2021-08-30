Дачную амнистию предложили продлить до 1 марта 2031 года, законопроект об этом уже внесен на рассмотрение в Госдуму. Об этом объявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Авторами законопроекта выступили Крашенинников и первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак. Они предложили продлить дачную амнистию до 1 марта 2031 года, а также расширить упрощенный режим регистрации дачных участков и домов.

По словам Павла Крашенинникова, это позволит легализовать жилые дома, построенные на земельных участках до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ (до 14 мая 1998 года).

В прошлом году дачную амнистию уже продлевали. Тогда срок установили до 1 марта 2026 года. В тот раз автором законопроекта также выступал депутат Павел Крашенинников.

Дачная амнистия действует с 2006 года. Она позволила гражданам в упрощенном порядке оформить права более чем на 13 миллионов объектов недвижимости: дачи, земельные участки, жилые и садовые дома, бани, гаражи.