Дачников предупредили о выросших ценах на садовый инвентарь

Почти на четверть подорожал садовый инвентарь в России. Спрос на него вернулся к допандемийному уровню.

Аналитики сравнили средние чеки и данные о продажах садового инвентаря за период с 1 по 25 апреля 2019-2021, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование аналитического ресурса «Чек Индекс» — проекта крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Средний чек при покупке садового инвентаря в апреле этого года составил 402 рубля, это на 23% выше, чем в аналогичный период в прошлом году. Грабли обойдутся дороже на 22% — примерно в 250 рублей. Садовая метра в 253 рубля, что на 18% выше.

У дачников вырос средний чек по сравнению с апрелем прошлого года при покупке саженцев на 32% до 478 рублей, а продажи в натуральном выражении — выше прошлогодних на 78%, но на 73% ниже, чем два года назад.

Эксперты подсчитали изменения в ценах на садовую мебель.

«Средний чек при покупке раскладного стола — 1,6 тысячи рублей, что на 29% выше, чем в апреле 2020 года. Объем продаж в натуральном выражении — выше прошлогоднего уровня почти в 3,3 раза (на 229%), и в 2,2 раза (на 118%) выше, чем в 2019 году», — сообщили эксперты.

Ранее дачникам напомнили о штрафах за огонь возле домов. На майских праздниках подмосковное МЧС будет проводить профилактические рейды.