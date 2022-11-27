Общество 27 ноября 2022, 03:25 Дачников предупредили о штрафе за неубранный снег Юрист Кудерко: дачников могут оштрафовать за неубранный с дороги снег Unsplash

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Территории СНТ и ДНТ относятся к общему имуществу владельцев дач, которые должны следить за их состоянием в зимний период. Неубранных с дорог снег может обернуться штрафом на круглую сумму. Об этом в разговоре с агентством «Прайм» предупредила адвокат Елена Кудерко.

Она напомнила о постановлении правительства, согласно которому дачники должны самостоятельно убирать снег внутри границ садоводства.

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«За неисполнение этой малоизвестной обязанности предусмотрен штраф от 100 тысяч рублей», — отметила адвокат.

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Она пояснила, что такую большую сумму установили не просто так. Если на дорогах будут сугробы, то пожарные расчеты и кареты скорой помощи не смогут добраться до тех, кому нужна помощь. При этом Кудерко отметила, что обязанности по уберке и вывозу снега распределяется между всеми членами товарищества.

«В случае неисполнения обязанности по очистке территории штраф будет распределен между всеми садоводами и включен в состав дополнительных взносов», — уточнила она.

Если вопрос не обсуждался на общем собрании, то отвечать будет только председатель СНТ.