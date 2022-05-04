Дачников предупредили о штрафах за захламление личной территории

Владельцы дачных участков могут получить штрафы за нарушение нескольких требований. В их числе — несоблюдение правил противопожарной безопасности, использование земельного участка не по назначению, захламление личной территории. Об этом агентству «Прайм» рассказал юрист Петр Гусятников. При этом он подчеркнул, что на деле дачников наказывают редко: основная часть ответственности ложится на юридических лиц.

Гусятников напомнил, что штраф за нарушение противопожарных правил при приготовлении шашлыка или пищи на открытом огне, а также сжигание мусора и сухих листьев преследуется в рамках статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Штраф за эти нарушения составляет от двух до трех тысяч рублей.

«Если еда готовится в мангалах, жаровнях и т. п. то, от мангала до домов и прочих построек должно быть не менее пяти метров. В радиусе двух метров не должно быть горючих или легковоспламеняющихся материалов, в том числе и сухой травы», — предупредил юрист.

Также санкции могут последовать, если дачный участок используется не по назначению: например, вместо огородничества и садоводства там держат домашний скот или птицу. Здесь штраф будет зависеть от конкретной ситуации.

Кроме того, дачник может быть оштрафован за большое количество мусора на своем участке, отметил юрист.

Ранее специалист Роспотребнадзора Татьяна Савицкая предупредила, что во время дачного сезона может увеличиться количество случаев мышиной лихорадки. Это заболевание поражает почки, кровеносные сосуды и нервную систему.