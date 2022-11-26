Общество 26 ноября 2022, 07:48 Дачников предупредили о штрафах за вырубку деревьев на участке Адвокат Кудерко рассказала о штрафах за вырубку на участке некоторых деревьев РИА «Новости»

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Российские дачники могут получить штраф за вырубку определенных видов растений на участке. Об этом сообщила агентству «Прайм» адвокат Елена Кудерко.

По ее словам, запрет может касаться крупных деревьев. Например, за спил одной березы придется заплатить штраф от 3 до 4 тысяч рублей.

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Но в случае, если дерево срубили сотрудники строительной компании при расчистке участка для возведения дома, размер компенсационной выплаты может вырасти до 300 тысяч рублей.

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Юрист посоветовала при желании освободить сотки от лишних деревьев обращаться в администрацию за получением специального разрешения. Местные власти выдают дачникам разрешение за плату.

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