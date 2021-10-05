Дачников предупредили о штрафах за разжигание костров

Осенью россияне проводят много работ на дачных участках: сжигают мусор и листву. Но делать это нужно правильно, чтобы не спровоцировать пожар и не попасть под уголовную ответственность. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал юрист Семен Дружинин.

Эксперт напомнил, что в 2021 году были обновлены правила противопожарной безопасности. Обновления также коснулись требований к сжиганию мусора на даче.

Поэтому, прежде чем разводить костер, сначала нужно подготовить для него площадку. По правилам она должна находиться на расстоянии 50 метров от ближайшей постройки, в 100 метрах от хвойного леса или отельных хвойных деревьев и в 30 метрах от лиственного леса или лиственных деревьев.

После этого территорию в радиусе 10 метров от кострища надо отделить противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 40 сантиметров. Помимо этого, площадка вокруг костра должна быть очищена от сухостойных деревьев, сухой травы или валежника. Еще рядом с костром нужно держать средства пожаротушения. У человека, который следит за костром, должен быть с собой телефон.

Если эти требования не соблюдать, то можно получить штраф в размере одной-двух тысяч рублей. В условиях особого противопожарного режима штрафы увеличатся до двух и четырех тысяч рублей. А если действия дачника привели к пожару, то штраф может составить четыре-пять тысяч, к этому может добавиться и уголовная ответственность.