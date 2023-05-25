Общество 25 мая 2023, 12:51 Дачников предупредили, что за мытье машины на участке можно получить штраф

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Юрист Андрей Попельнюх в разговоре с РИА «Новости» предупредил автомобилистов, которые любят мыть машины на дачных участках, о получении штрафов.

Эксперт добавил, что ограничения распространяются на участки, находящиеся в составе садового некоммерческого товарищества, написали «Дни.ру».

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Штраф может доходить до пяти тысяч рублей. К тому же, автомобилиста могут обязать возмещать экологический ущерб, если грязная вода или химикаты проникли в почву.