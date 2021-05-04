Садоводов и дачников не будут штрафовать за одуванчики и другие сорняки на участке. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Парламентарий пояснил, что документ о правилах борьбы с сорняками касается только аграриев. Он подчеркнул, что никаких изменений законодательства в отношении садоводов и дачников не было.

Дачникам не нужно опасаться штрафов, если на их участке вырастет ромашка или даже борщевик.

«Никаких санкций не нужно бояться и ожидать», — сказал Николаев.

Председатель «Садоводов России» Андрей Туманов ранее в беседе с «360» заявил, что слухи о возможных штрафах за полевую мяту и ромашку для дачников являются фейком и саморекламой.

О том, что дачникам может грозить штраф, если они не будут уничтожать сорняки на своих участках, ранее сообщало Ura.ru. Утверждалось, что сумма штрафа может достигать 500 рублей, но вначале вынесут предупреждение, а если вред будет незначительным, то ответственности можно избежать.