Дачников научили спасать от горечи огурцы в теплице

Огурцы, выращенные у садоводов в теплице, иногда горчат. Какие на это могут быть причины и как решить проблему, написало «Утро.ру».

Чаще всего причина кроется в кукурбитацине — веществе, которое овощ накапливает в себе при сильном стрессе. Также виноват неправильно выбранный сорт. В основном в теплицах сеют семена огуречных гибридов. Однако в домашних условиях плоды из них получить не получится.

Порой огурцы горчат из-за неправильного полива. Недостаток или переизбыток жидкости в грунте приводит к накоплению кукурбитацина, дарящего овощам неприятный вкус.

Для подкормки культуры лучше брать и органические, и минеральные удобрения. Важно помнить про освещение и влияние сильных температурных перепадов. Все эти факторы вызывают у огурцов стресс, поэтому для еды они уже не пригодятся.

Несмотря на промахи в садоводческом деле, исправить ошибки можно. Огурцы не будут горчить, если с северной стороны теплицы посадить высокие растения, которые защитят урожай от переизбытка света. Еще важно систематически рыхлить почву. Поливать грядки нужно теплой и отстоянной водой рано утром или вечером, до захода солнца. Если увидели на плодах и листьях следы заболеваний, сразу же надо взяться за лечение. Кроме того, не забывайте о профилактике.

Когда урожай собран, замочите овощи в теплой воде на несколько часов. Тогда их вкус улучшится, огурцы уже подойдут для приготовления салатов.