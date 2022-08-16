Дачникам с бытовками разрешили не платить за вывоз мусора

Дачники могут не платить за вывоз мусора, если на их участке нет пригодных для проживания строений. Такое решение вынес Верховный Суд России.

Один из жителей Удмуртии пожаловался, что с него незаконно берут деньги за вывоз мусора. При этом на дачном участке мужчины находится только бытовка, а также расположены кунг и летняя теплица. Зарегистрированных и проживающих людей там не было. Верховный суд рассмотрел жалобу на решение регионального Арбитражного суда и вынес определение.

«Прокуратура пришла к выводу об отсутствии у регионального оператора основания для начисления платы», — привели «Известия» цитату из документа.

Согласно определению, владельцы земельных участков без капитальных строений не обязаны платить за вывоз мусора. При этом на участке могут быть бытовки, теплицы и бортовые кузова на раме (кунги).

Свое решение суд вынес, основываясь на нескольких статьях Жилищного кодекса, положениях федерального закона «Об отходах производства и потребления» и правилах предоставления коммунальных услуг.