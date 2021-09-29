Дачникам рассказали, с чем можно и нельзя хранить свеклу

Поздние сорта свеклы начинают убирать с грядок в России обычно в начале сентября. Для того, чтобы урожай смог благополучно перезимовать и не испортиться, следует принять определенные меры. О том, с чем можно хранить эти корнеплоды, а с чем категорически нельзя, рассказало «Утро.ру».

Свекла может быстро пропасть, если рядом с ней положить морковь. По словам специалистов, она быстро забирает влагу у находящихся рядом с ней овощей. Морковь в этом плане похожа на свеклу. Существуя рядом, они начнут вянуть и портиться.

Хранить их вместе можно только в двух случаях, однако для этого надо создать определенные условия. Во-первых, корнеплодов не должно быть много, а во-вторых, не давать залеживаться и каждый раз из них что-то готовить.

Кроме того, свекле не нравится, если рядом с ней лежит тыква, яблоки или груши. При этом она отлично может сосуществовать рядом с картофелем. Свекла начнет впитывать в себя влагу, а это как раз необходимо для картофеля, который способен портиться от лишней жидкости.