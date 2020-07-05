Дачникам рассказали о пользе борщевика

Борщевик считается не только сорняком, но и одним из довольно опасных растений. Однако он несет не только вред, но и пользу. Особенно он может пригодится на дачном участке.

Об этом радио Sputnik рассказала агроном Елизавета Тихонова.

Борщевик способен выживать даже в самых сложных климатических условиях. При этом он может очень быстро распространятся, вырастая выше человеческого роста. Вывести борщевик очень трудно, а трогать его руками — запрещено.

Многие дачники, которые сталкиваются с этим растением на своем участке, считают его лишь источником проблем и стремятся поскорее уничтожить. Однако агроном Елизавета Тихонова рассказала об одном полезном свойстве, которым обладает это растение. Она отметила, что многие дачники о нем знают и активно используют — они срезают листья борщевика и замачивают их в воде, которой затем поливают другие растения.

«После такого они начинают просто неимоверно быстро расти. У борщевика есть свойство стимулятора роста. Сок борщевика, когда попадает на растения, стимулирует фотосинтез. Растение после этого приобретает силу. Насколько сильным был борщевик, настолько сильным станет культурное растение», — пояснила она.

Однако важно помнить о вреде, который борщевик может нанести здоровью человека при неверном обращении. В определенный момент своего роста стебли растения становятся прочными и начинают выделять сок. При контакте с кожей он повышает чувствительность к свету — сперва ничего не заметно, но если вовремя его не смыть, солнце просто прожжет кожу.