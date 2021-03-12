Дачникам рассказали, нужно ли обрабатывать деревья весной

Весной садоводы опрыскивают деревья от вредителей и болезней. Советами с ними поделился председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов, его слова привел сайт «Аргументы и факты».

В марте вообще ничего делать не нужно. А с последних дней апреля можно пройтись по верхушке листьев фунгицидами, например, бордоской смесью. Это необходимо для снижения количества грибных спор. После середины мая эта процедура будет не нужна.

Однако перед этим стоит убрать гнилые ветки, прошлогодние плоды и листья, отметил сайт «Утро.ру».

Раньше растения опрыскивали нитрафеном, который помогал им справиться со всеми заболеваниями. Однако 30 лет назад его запретили, так как он влияет на возникновение рака у человека.

Нет универсального препарата для обработки плодовых деревьев, который не допустил бы появления болезней, написал «МИР 24». Дачникам лучше вспоминать прошедший сезон. Если деревья чем-то болели, тогда стоит обработать их именно от этих вредителей. Если же с растениями никаких проблем не возникло, то и закупаться множеством средств не нужно.