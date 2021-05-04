Дачникам рассказали, кого могут оштрафовать за сорняки на участках

Дачникам не стоит опасаться штрафов за ромашку и одуванчик на участках — санкции предусмотрены только для владельцев сельхозугодий. Однако другой сорняк может не только принести проблемы, но и привести к штрафу — за борщевик Сосновского на своей земле придется заплатить.

Об этом «360» рассказал первый зампред Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он отметил, что сегодня многих владельцев загородных участков всерьез взволновала новость о штрафах за мяту полевую, осот, одуванчик, ромашку, чертополох и амброзию на своих участках. Однако основной массе владельцев частных домов не стоит переживать: санкции их не коснутся.

«Важно отметить: штрафные санкции в данном случае предусмотрены только для владельцев сельхозугодий, к которым дачники не имеют никакого отношения», — подчеркнул Чаплин.

Однако дачники должны знать, что могут получить реальный штраф за другой сорняк на своих участках. Речь идет о борщевике Сосновского.

«Это опасный сорняк, который действительно нужно уничтожать сообща, одновременно всем владельцам земельных участков — от дачников до администрации», — отметил собеседник.

Он уточнил, что в Московской области предусмотрен штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей на физическое лицо.