Дачникам рассказали, когда пора собирать тыкву

Дачникам рассказали, как правильно собирать тыкву и когда это пора делать. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Чтобы определить, спелая ли тыква, нужно посмотреть на ее плодоножку. У спелого плода она будет сухой и жесткой. Также следует посмотреть на листья: если сухие — тыква спелая.

Также можно постучать по плоду, звук должен быть звонким. А кожа будет твердой и плотной.

Собирать тыкву следует при помощи инструмента. Подойдет и обычный нож. Срывать плод не стоит, так как он начнет гнить. Также нужно оставить хвостик длиной 4-5 сантиметров.

Хранить плоды нужно в темном прохладном месте с высокой влажностью. Рядом не должно быть фруктов.

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