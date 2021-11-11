Дачникам рассказали, как защитить морковь от грибка

Дачникам рассказали, как надолго сохранить урожай моркови. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

У моркови надо обязательно срезать растительность. Если этого не сделать, плоды станут сухими и невкусными.

Также стоит обрезать небольшую часть верхушки, чтобы морковь не проросла снова. Но в месте среза могут размножать вредные бактерии. Чтобы защитить урожай от них, подойдут зола или мел. Достаточно посыпать ими место среза.

Хранить морковь лучше всего в песке или опилках. В таких условиях, даже если один плод испортится, остальные не пострадают.

Также важна влажность воздуха, которая может спровоцировать процесс гниения. Чтобы сделать воздух более сухим и обеззаразить его, нужно поставить рядом с морковью емкость с негашеной известью.

Ранее дачникам рассказали правила подготовки клубники к холодам. Чтобы клубника быстро росла по весне, перед наступлением холодов ей необходим тщательный полив. На один квадратный метр земли может потребоваться до 10 литров воды.

Не стоит игнорировать мульчирование. Но для него нужно выбрать правильные материалы. Лучше всего использовать те, которые подкисляют почву — например, опилки хвойных деревьев.