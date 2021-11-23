Дачникам рассказали, как правильно укрывать растения на зиму

Названы распространенные ошибки при подготовке растений к зимовке. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Во-первых, не стоит укрывать абсолютно все растения. Некоторые из них вполне неплохо адаптируются к холодам. Это касается всех роз, кроме парковых, лилий, хризантем, садовых пионов и рододендронов, лаванды и винограда.

Кроме того, не следует делать укрытие слишком теплым. Это подвергает растения слишком сильным температурным перепадам, что для них опасно. Важно правильное место для посадки и регулярно поливать растения.

Также нельзя окучивать маленькие растения землей. Земля отводит влагу от посадки. Для этой цели лучше использовать перегной. Он более рыхлый и хорошо сохраняет тепло. При этом не стоит игнорировать и дополнительные меры защиты.

Ранее агроном Елена Назарова рассказала, что даже перед холодами огород нуждается в обработке от вредителей, а деревья в саду — в обрезке. По словам Назаровой, опавшую листву обязательно нужно прибрать. Во время первого снега вредители-насекомые могут перебраться на посадки и навредить им. Также необходимо провести обрезание деревьев, но перед этим следует убедиться, что все листья полностью опали.