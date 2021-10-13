Дачникам рассказали, как ухаживать за крыжовником осенью

Чтобы в следующем году получить хороший урожай крыжовника, за ним нужно правильным образом ухаживать осенью. Утро.ру рассказало, как это делать.

Первым делом необходимо избавиться от сорняков вокруг кустов и осторожно прополоть почву — так, чтобы не задеть корни. До наступления заморозков нужно успеть обильно полить кусты — понадобится три-пять ведер воды.

Когда на кустах крыжовника опадут листья, нужно обрезать все сухие и больные ветки. Лучше удалить и те ветки, которые растут слишком близко к земле.

Мульчировать крыжовник лучше всего перегноем или компостом. Сверху мульчу нужно посыпать золой, чтобы защитить от паразитов.

Чтобы обеспечить защиту от насекомых и грибковых заболеваний, кусты можно обработать раствором медного купороса. Для этого необходимо взять 25-30 граммов вещества и развести в десяти литрах воды.

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