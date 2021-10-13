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    13 октября 2021, 17:29

    Дачникам рассказали, как ухаживать за крыжовником осенью

    Утро.ру: чтобы крыжовник хорошо плодоносил, с наступлением холодов за ним нужно правильно ухаживать

    Полина Гребенщикова

    Чтобы в следующем году получить хороший урожай крыжовника, за ним нужно правильным образом ухаживать осенью. Утро.ру рассказало, как это делать.

    Дачникам рассказали, как ухаживать за крыжовником осенью

    Первым делом необходимо избавиться от сорняков вокруг кустов и осторожно прополоть почву — так, чтобы не задеть корни. До наступления заморозков нужно успеть обильно полить кусты — понадобится три-пять ведер воды.

    Когда на кустах крыжовника опадут листья, нужно обрезать все сухие и больные ветки. Лучше удалить и те ветки, которые растут слишком близко к земле.

    Мульчировать крыжовник лучше всего перегноем или компостом. Сверху мульчу нужно посыпать золой, чтобы защитить от паразитов.

    Чтобы обеспечить защиту от насекомых и грибковых заболеваний, кусты можно обработать раствором медного купороса. Для этого необходимо взять 25-30 граммов вещества и развести в десяти литрах воды.

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