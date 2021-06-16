Дачникам рассказали, как спасти урожай лука

Садоводы часто сталкиваются с тем, что стебли лука желтеют и вянут. Это значит, что сами луковицы будут не очень хорошими. «Утро.ру» рассказало, как спасти урожай с помощью всего одного удобрения.

Никакого волшебства — всего лишь аммиачная селитра. Азот, который в ней содержится, «подкормит» лук, если он начал увядать.

Приготовить раствор нужно следующим образом: в 10 литрах воды развести 20 граммов аммиачной селитры. Следует быть осторожными. Если добавить слишком много вещества, корни и стебли лука можно сжечь. Вдоль грядок делают неглубокую бороздку и заливают в нее раствор. Главное — следить, чтобы жидкость не попала на стебли. Этот же раствор можно использовать и для желтеющего чеснока.

Кроме того, удобрять лук в начале лета рекомендуется кальциевой селитрой, монофосфатом калия и раствором нашатырного спирта, в котором также содержится азот. Чтобы луковицы выросли крупными, рекомендуют использовать золу, залитую водой.