Дачникам рассказали, как сделать цветник на участке

Для создания эффектного цветника на даче нужно правильно выбрать растения. Также большое значение имеет расположение цветов, рассказала агроном ГБУ «Озеленение» Юлия Руденко.

По словам эксперта, перед организацией цветника необходимо изучить биологические особенности растений. Если участок солнечный с умеренным увлажнением, то можно выбрать лилейник, флокс, лапчатку, лиатрис, рудбекию и эхинацею. Для более сухой земли подойдут ирис, лаванда, шалфей, а также гвоздики, различные виды астр и колокольчиков.

Если цветник будет находиться в полутени, то можно посадить герани, бадан, альстибу. На переувлажненных почвах хорошо растут ирисы болотные и дербенник иволистый. Чтобы после вырастания все цветы было видно, а сама клумба выглядела аккуратно, агроном посоветовала на дальнем плане расположить более высокие растения. Лучше всего создавать цветник как минимум из трех рядов и такого же количества уровней.

По словам Руденко, перед посадкой растений нужно обозначить границы цветника. Для этого можно использовать гравий, камни или бордюры. Затем стоит снять дерн и перекопать землю примерно на 20-30 сантиметров вглубь. После этого можно приступать к посадке цветов.