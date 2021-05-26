Дачникам рассказали, как правильно ухаживать за кабачками

Названы способы, как правильно поливать и удобрять кабачки, чтобы был хороший урожай. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Кабачки лучше сажать, когда погода еще прохладная. Тогда к наступлению тепла уже появятся ростки. Кроме того, их следует регулярно пропалывать от сорняков.

Кабачкам нужно много влаги, поэтому необходимо регулярно поливать их. Также не стоит забывать о различных подкормках.

Первый раз удобрять их следует после появления нескольких листков. Для этого нужно приготовить удобрения из азота и навоза. Первый следует развести в десяти частях воды, второй — в 20. Оба раствора оставить на неделю, а потом развести еще десятью частями воды.

Спустя две-три недели растение нужно удобрить еще раз. Отличной подойдет зола из соломы.

Также кабачки нужно окучивать, когда появятся четыре — пять настоящих листов, чтобы стимулировать развитие корневой системы.

Все эти меры помогут получить хороший урожай и вкусные плоды.

Существует два простых способа борьбы с сорняками, они проверены годами и не требуют больших затрат времени и сил. Картон и топинамбур помогут победить два сорняка — борщевик и пырей.