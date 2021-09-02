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    02 сентября 2021, 13:00

    Дачникам рассказали, как правильно убирать корнеплоды на зиму

    Дарья Морозова

    Дачникам рассказали, как приступить к уборке моркови, свеклы, редьки, репы и других корнеплодов на длительное хранение. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

    Дачникам рассказали, как правильно убирать корнеплоды на зиму

    Свеклу необходимо убрать до первых заморозков. Это следует начинать делать, когда температура ночью установится на уровне 2-4 градусов. В некоторых регионах такая погода наступает во второй половине сентября.

    Морковь следует начинать убирать тогда, когда ночная температура достигнет 5-6 градусов. До начала октября следует убрать редис. Тогда же можно начать и уборку репы. Редьку можно оставить до середины октября.

    Чтобы корнеплоды хранились всю зиму, нужно соблюдать определенные правила. Выкапывать их следует в тот день, когда будет хорошая погода. Также следует соблюдать аккуратность. Не следует мыть корнеплоды, достаточно вытереть их сухой тряпкой. Кроме того, нужно сразу срезать с них ботву. После этого корнеплоды нужно оставить на несколько дней под навесом. За это время их кожура станет более плотной, и они будут храниться дольше.