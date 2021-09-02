Дачникам рассказали, как правильно убирать корнеплоды на зиму

Дачникам рассказали, как приступить к уборке моркови, свеклы, редьки, репы и других корнеплодов на длительное хранение. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Свеклу необходимо убрать до первых заморозков. Это следует начинать делать, когда температура ночью установится на уровне 2-4 градусов. В некоторых регионах такая погода наступает во второй половине сентября.

Морковь следует начинать убирать тогда, когда ночная температура достигнет 5-6 градусов. До начала октября следует убрать редис. Тогда же можно начать и уборку репы. Редьку можно оставить до середины октября.

Чтобы корнеплоды хранились всю зиму, нужно соблюдать определенные правила. Выкапывать их следует в тот день, когда будет хорошая погода. Также следует соблюдать аккуратность. Не следует мыть корнеплоды, достаточно вытереть их сухой тряпкой. Кроме того, нужно сразу срезать с них ботву. После этого корнеплоды нужно оставить на несколько дней под навесом. За это время их кожура станет более плотной, и они будут храниться дольше.