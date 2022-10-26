Дачникам рассказали, как подготовить участок на зиму | 360°

Общество 26 октября 2022, 15:38 Дачникам рассказали, как подготовить участок на зиму Федор Мезенцев: все замки в доме и на участке следует обработать маслом РИА "Новости"

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Директор департамента недвижимости «Цифровые СНТ Подмосковья» Федор Мезенцев в разговоре с «Радио 1» дал советы дачникам, как подготовить свой участок к зиме, чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами.

Первым делом эксперт порекомендовал слить воду. Сделать это нужно не только в доме, но и со всех емкостей, которые имеются на участке.

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«Потому что иначе вода замерзнет и повредит оборудование. Это самое основное», — отметил Мезенцев.

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Все замки на участке стоит смазать маслом, а также сделать для них защитные колпаки из простых пластиковых бутылок, написали «Дни.ру».

Что касается погреба, Мезенцев указал, что в нем должна хорошо работать вентиляция. Иначе все заготовки и продукты, которые там хранятся, могут испортиться.

Для безопасности эксперт посоветовал приобрести камеру наружного видеонаблюдения.

«На крайний случай можно за 50 рублей купить табличку, что ведется видеонаблюдение. Это по карману всем. Но если есть возможность поставить полноценную видеокамеру, конечно, лучше это сделать», — резюмировал Мезенцев.