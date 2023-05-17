17 мая 2023, 04:51
Дачникам рассказали, как бороться с осами с помощью пива и варенья
Агроном Синьковский: для борьбы с осами на участке без дезинсектора нужно пиво и варенье
Бороться с осами на участке можно без вызова дезинсектора, заверил дачник и агроном Петр Синьковский. Несколько способов он рассказал в колонке для «Аргументов и фактов».
Агроном посоветовал в первую очередь позаботиться о правильной одежде. Она должна быть из плотной ткани, не облегающей и заправленной в перчатки, ботинки и под ремень. Для изготовления инсектицида самостоятельно можно использовать пиво и испортившееся варенье.
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«Перед таким искушением осы не устоят», — пообещал опытный дачник.
В смесь можно добавить борную кислоту или любой другой яд. Полученную субстанцию разлить по емкостям и расставить возле ульев.
Также в борьбе с осами можно использовать ловушки из больших пластиковых бутылок. Земляных ос Синьковский предложил «утопить» — залить их нору водой и перекрыть выход.
Агроном предупредил, что воевать с осами нельзя в одиночку, так как укус этого насекомого может вызвать сильную аллергическую реакцию. Рядом должен быть кто-то, кто сможет оказать первую помощь.
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