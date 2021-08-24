Дачникам рассказали, что можно заготовить на зиму из помидоров

Назван рецепт томатной пасты, которую можно приготовить из помидоров с грядки. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Для этого рецепта нужны только сами помидоры и соль. Помидоры нужно вымыть и крупно нарезать — на половинки или четвертинки. Потом их нужно разложить на противне и посолить.

Противень ставится в духовку на час-полтора при температуре 170 градусов.

Запеченные помидоры остужаются и протираются через сито. Паста готова. Ее можно разлить по формочкам и заморозить — чтобы есть всю зиму.

Ранее были названы распространенные ошибки при консервации помидоров. Во-первых, не стоит использовать перезревшие плоды. Они пригодны для салатов, но не для зимних заготовок. Во-вторых, нужно убедиться, чтобы банки перед консервированием были хорошо простерилизованы. Вредные микробы способны провоцировать брожение. Кроме того, хозяйкам рекомендуют использовать для рассола проточную либо бутилированную воду. Также нужно убедиться, чтобы все плоды были хорошо промыты. Если частички грязи попадут в рассол, активизируется процесс брожения.