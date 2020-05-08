Дачникам рассказали, что можно вырастить на участке
Председатель Профсоюза садоводов России Людмила Голосова рассказала, что лучше выращивать на дачах. Об этом сообщило РИА ФАН.
Она уточнила, что это зависит от климатической зоны, в которой находится участок. Например, в Московской области это яблони, груши, сливы, вишни.
В южной полосе страны Голосова посоветовала сажать цитрусовые — лимоны, апельсины — а также персики и черешню.
«В Иркутской области очень хорошо плодородит клубника. Там клубнику засаживают очень много, она прекрасно вызревает. Дальний Восток — то же самое», — рассказала она.