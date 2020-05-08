Дачникам рассказали, что можно вырастить на участке

Она уточнила, что это зависит от климатической зоны, в которой находится участок. Например, в Московской области это яблони, груши, сливы, вишни.

В южной полосе страны Голосова посоветовала сажать цитрусовые — лимоны, апельсины — а также персики и черешню.

«В Иркутской области очень хорошо плодородит клубника. Там клубнику засаживают очень много, она прекрасно вызревает. Дальний Восток — то же самое», — рассказала она.