Дачникам рассказали, чем подкормить помидоры в конце сезона

Летний сезон, а вместе с ним и уборка урожая, подходят к концу. Некоторые культуры, например помидоры, все еще продолжают плодоношение. Для того чтобы его продлить, а после собрать вкусные и сочные овощи, нужно приготовить правильное удобрение. Об этом рассказало «Утро.ру».

В этот период растения особенно нуждаются в калии. Большая его концентрация содержится в яичной скорлупе. Чтобы получить эффективное удобрение, дачникам потребуется в крупную банку на дно уложить слой яичной скорлупы и залить его водой. Затем плотно закрыть банку и дать настояться раствору в течении пяти дней.

За один день до подкормки помидоры следует хорошо полить водой. После в банку приготовленного раствора нужно добавить 10 литров воды. На один куст следует вылить примерно пять литров. Оставшуюся скорлупу можно положить под кусты.