Дачникам рассказали, чем подкормить огурцы в августе

Огурцы являются достаточно неприхотливой культурой и могут приносить плоды несколько раз за сезон. Однако с приближением осени даже они нуждаются в особом уходе. О том, чем лучше всего подкармливать эти растения в августе, рассказало «Утро.ру».

Самый эффективный метод, который поможет не только продлить период плодоношения, но и увеличить урожайность — это чередование внекорневой подкормки с корневой. Специалисты рекомендуют это делать раз в две недели.

Для приготовления внекорневой подкормки понадобятся девять литров воды, один литр домашнего молока и 15-20 капель йода. Важно использовать именно домашнее молоко, оно как раз и дает нужный результат. После того, как раствор настоялся, нужно опрыснуть растения с внешней и внутренней стороны листа.

Также специалисты предлагают еще один вариант с добавлением лука. Однако этот раствор лучше всего распылять на огурцы при грибковых заболеваниях.

Для приготовления раствора при корневой подкормке хозяйкам понадобится калий и фосфор. Лучше всего использовать калиевую селитру, которую необходимо растворить в 10 литрах воды. Также можно воспользоваться древесной золой. Для раствора понадобится всего один литр золы на 10 литров воды.