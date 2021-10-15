Дачникам рассказали, как ухаживать за гортензией осенью

Осенью садовые цветы лучше подготовить к предстоящей зиме, чтобы они хорошо перенесли холода. Утро.ру рассказало, какие манипуляции стоит провести с разными видами гортензии с наступлением холодом.

У крупнолистной гортензии нужно обрезать нижние листья вплоть до середины куста. Обработать крупнолистную гортензию нужно фосфорно-калийными препаратами. В качестве удобрения подойдут суперфосфат, калийная соль и сернокислый калий. До начала заморозков гортензию необходимо утеплить, связав кусты и накрыв спанбондом.

Метельчатую гортензию осенью необходимо окучить. Сделать это можно с помощью навоза, садовой земли или торфа. Высота слоя должна быть около 20 сантиметров, а вот в специальном утеплителе метельчатая гортензия не нуждается.

Что касается древовидной гортензии, ее с наступлением холодов нужно обрезать. Рекомендуется обрезать все побеги, которые еще не одревеснели, а также крупные отцветшие соцветия.