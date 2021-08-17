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    17 августа 2021, 17:12

    Дачникам раскрыли секреты большого урожая чеснока

    Дарья Морозова

    Чтобы урожай чеснока было больше, лучше сажать его не поздней осенью, а к концу лета. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

    Уточняется, что в августе–сентябре обычно оптимальная погода для посадки этой культуры. Кроме того, корневая система чеснока успеет развиться до наступления холодов, что поможет ему легче перенести зиму.

    Кроме того, при посадке в конце лета-начале осени у чеснока успеет развиться мощный стебель. Это положительно повлияет на луковицы.

    Ранняя посадка чеснока позволит получить крупный урожай этой культуры.

    Ранее россиянам дали советы, как сохранить кусты клубники, чтобы в следующий год они дали урожай.

    Во-первых, нужно обрезать всю лишнюю зелень, чтобы растение не тратило лишние силы на нее. Именно обрезать, а не оборвать, чтобы не повредить куст.

    Также после сбора урожая следует хорошенько разрыхлить почву. Это нужно, чтобы земля дышала.

    Не стоит забывать окучивать кусты. Так они в следующий раз дадут хороший урожай крупных сладких плодов.

    Растения следует удобрять. Для этого отлично подходит куриный помет. Не стоит забывать и о поливе даже после того, как урожай собран.