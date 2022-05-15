Дачникам раскрыли, как вырастить хороший урожай без лишних хлопот

Для многих россиян сейчас активно начинается дачный сезон. Чтобы работа на грядках была в удовольствие и без лишних хлопот, есть один лайфхак: он не только облегчит уход за посадками, но и повысит шансы на получение хорошего урожая.

Чтобы сорняки не переросли в настоящую проблему нужно прибегнуть к мульчированиию почвы, говорится в материале БелНовости. При этом процессе на поверхности почвы размещается питательный состав.

Некоторые дачники используют для этого скошенную траву (без семян), солому, опилки или перегной из листьев. Этот метод можно назвать бюджетным. Также можно пойти другим путем и приобрести специальные средства для мульчирования.

Для защиты посадок от сорняков и вредителей есть неорганическое средство. Обработанные специальным раствором нетканые материалы отпугивают насекомых.

Существует целая система высадки растений, рассказала член клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова. Например, есть растения, которые стимулируют болезни друг друга. Когда у растений одинаковые болезни и одинаковая необходимость питания, накапливаются негативные вещества в грунте. В результате посадка может быть просто бессмысленной. Жашкова дала советы дачникам, какие растения не стоит сажать рядом на грядке.