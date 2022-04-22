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    22 апреля 2022, 17:02

    Дачникам посоветовали запастись несколькими видами огнетушителей

    Оксана Лавнюженко

    Директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы, генерал-майор внутренней службы МЧС России Ринат Еникеев заявил, что дачникам стоит приобрести сразу несколько видов огнетушителей. Об этом написало ИА НСН.

    Помимо огнетушителей, он посоветовал установить в загородные дома пожарные извещатели. Еникеев пояснил, что причина 30% пожаров кроется в электротехнической плоскости.

    Что касается огнетушителей, эксперт рекомендовал установить углекислотный, порошковый и водоэмульсионный. Не только дом, но и баню, и сарай, необходимо оборудовать ими.