Дачникам посоветовали запастись несколькими видами огнетушителей

Директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы, генерал-майор внутренней службы МЧС России Ринат Еникеев заявил, что дачникам стоит приобрести сразу несколько видов огнетушителей. Об этом написало ИА НСН.

Помимо огнетушителей, он посоветовал установить в загородные дома пожарные извещатели. Еникеев пояснил, что причина 30% пожаров кроется в электротехнической плоскости.

Что касается огнетушителей, эксперт рекомендовал установить углекислотный, порошковый и водоэмульсионный. Не только дом, но и баню, и сарай, необходимо оборудовать ими.