Общество 22 февраля 2024, 16:53 Дачникам порекомендовали регулярно выкашивать борщевик на участках

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Доктор биологических наук Александр Зернов в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» посоветовал дачникам регулярно выкашивать борщевик на своих участках.

По его словам, справиться с растением можно лишь в том случае, если не давать ему цвести. Таким образом оно не будет давать плодов.

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«Зеленую массу не сжечь, это если бензином только поливать и жечь, но это нереальный способ уже. Поэтому только косить и не давать ему цвести», — процитировал RT Зернова.

Биолог также посоветовал использовать гербициды, если есть такая возможность.