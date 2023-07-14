Общество 14 июля 2023, 19:04 Дачникам порекомендовали избавиться от ядовитого плюща на участке, чтобы спасти другие растения

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Дачный эксперт Ангелина Сурикова в разговоре с изданием Lenta.ru порекомендовала дачникам первым делом убрать со своего участка ядовитый плющ.

Это растение, по словам Суриковой, может причинить вред другим. Лопухи и пырей ползучий, в свою очередь, способны быстро захватывать территорию, вытесняя другие виды растений, написал сайт kp.ru.

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Эксперт также порекомендовала убрать все деревья и кустарники, которые перестали быть функциональными или мешают расти другим растениям.