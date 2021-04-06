Дачникам объяснили правила разведения костров

Действующее с января постановление правительства о мерах противопожарной безопасности запрещает устраивать открытые костры на даче. Жечь траву и растительный мусор можно только в мангале или яме, рассказал агентству «Прайм» глава юридической компании «Достигация» Артем Баранов.

«Запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме мест и (или) способов, установленных органами местного самоуправления», — говорится в документе.

По словам Баранова, открытый огонь не является нормой. Растительность он советует сжигать в специальном мусоросжигателе.

«Альтернатива — яма до одного метра в диаметре и глубиной не менее 30 сантиметров, которую вы можете засыпать листьями или сухой травой и сжечь», — пояснил эксперт.

При этом яма должна находиться минимум в 50 метрах от ближайшей постройки.

Также костры не разрешается разводить ближе ста метров от хвойного леса и в менее чем 30 метрах от лиственного.

Нарушителям грозит штраф от двух до трех тысяч рублей. Если из-за костра произошел пожар, придется заплатить пять тысяч.

Кроме того, ущерб могут взыскать собственники сгоревшего имущества. При уроне людям и жилью возбудят уголовное дело.