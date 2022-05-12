Дачникам объяснили, какие растения лучше не сажать вместе на грядке

Член клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова дала советы дачникам, какие растения не стоит сажать рядом на грядке. Об этом передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, существует целая система высадки растений.

«Есть целая система: кто с кем „живет“, кто — не „живет“. На самом деле растения „сожительствуют“, но есть такие, которые стимулируют болезни друг друга. Если это игнорировать, хорошего ничего не будет. То же самое с последовательностью посадки: допустим, лук по чесноку нельзя сажать или чеснок по луку. Когда у растений одинаковые болезни и одинаковая необходимость питания, накапливаются негативные вещества в грунте и получается, что посадка может быть просто бессмысленной», — пояснила Жашкова.

Специалист отметила, что морковку перед салатом сеять не стоит, а лучше посадить ее рядом с петрушкой. Сельдерей будет хорошо расти рядом с луком-пореем, а капусту лучше всего сажать отдельно, как и помидоры.