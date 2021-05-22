Дачникам объяснили, как ускорить интернет

Существует несколько способов ускорить дачный интернет. Один из них — сложить несколько сотовых сигналов в один. Об этом написал сайт Life.ru.

Зачастую интернет на дачах довольно нестабильный. Особенно по выходным, когда все разом подключаются к одной вышке связи с ограниченной пропускной способностью. Это может заметно сказаться на качестве. И если нужно провести онлайн-совещание или посмотреть прямую спортивную трансляцию, то лучше сложить нескольких сотовых сигналов в один.

Для этого нужно купить роутер, поддерживающий сразу две сим-карты, и смонтировать его вместе с самым лучшим сигналом. В результате роутер будет самостоятельно переподключаться к работающей сим-карте, и связь будет поддерживаться постоянно.

Также можно приобрести направленную антенну с усилителем сотового сигнала. Этот вариант обойдется дороже. Также нужно знать, в какой стороне расположена ближайшая вышка сотовой связи, чтобы сигнал дотянулся.

Тем не менее за городом без проводной связи у дачников связь все равно будет прерываться. Скорость интернета через сотовую сеть зависит от количества подключенных к одной вышке пользователей. Даже усиливая сигнал с помощью антенн и точек доступа, все равно придется столкнуться с неудобствами. Также на качество будут влиять дожди и грозы.

Поэтому есть еще один вариант — приобрести оборудование VSAT. Это решение дорогое и подойдет только тем, кто постоянно живет на даче. В этом случае безлимит на скорости 256 килобит в секунду будет стоить не меньше 1,5–2 тысяч рублей в месяц.