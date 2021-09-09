Дачникам объяснили, как сохранить урожай яблок надолго

Осень — время когда многие привозят с дач десятки килограммов яблок. Утро.ру рассказало, как правильно хранить яблоки, чтобы они надолго сохранили свежесть.

Хранить яблоки нужно в деревянных ящиках. Их необходимо укладывать слоями, чтобы плоды не давили друг на друга. Слои между собой лучше разделить бумагой. Также нужно обратить внимание, какие продукты лежат рядом с яблоками: не рекомендуется хранить их вместе с капустой и картофелем. Такое соседство негативно скажется на качестве и яблок, и овощей.

Идеальная температура для хранения яблок — это 0…+5 градусов. Если планируете хранить яблоки в погребе, его стены лучше побелить, чтобы избежать возникновения грибка.

Стоит обратить внимание, что лучше всего хранятся определенные сорта яблок: это атоновка, Симиренко и другие зимние сорта.

Сохранить свежими на несколько месяцев можно не только яблоки, но и огурцы. Для этого необходимо соблюдать правильные условия хранения, а также обработать плоды специальным уксусным раствором.