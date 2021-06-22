Дачникам объяснили, чем удобрять огород летом

Дачникам рассказали, чем нужно удобрять огород летом, чтобы получить хороший урожай. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Для огурцов надо приготовить смесь из одной столовой ложки нитрофоски на ведро воды. Через неделю следует использовать раствор из полулитра коровяка и одной столовой ложки сульфата калия. Их также следует растворить в ведре воды.

В последний месяц лета растения нужно обработать одной столовой ложкой суперфосфата и таким же количеством сернокислого калия на ведро воды.

Помидорам также нужно удобрение. При появлении первых зеленых плодов нужно использовать смесь из двух столовых ложек суперфосфата и одной столовой ложки гумата калия на ведро воды. Каждый кустик нужно полить одним литром раствора.

В июле следует использовать смесь из литра коровьего навоза, 20 грамм суперфосфата и 20 грамм сернокислого калия. Все это также следует растворить в ведре воды.

Для капусты также нужно приготовить смесь из литра коровьего навоза разводят с 10 литрами воды и 20 граммами суперфосфата. Обрабатывать растение следует, когда начнут формировать кочаны.