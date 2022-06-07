Дачникам назвали средство для роста тыквы и кабачков

Названо средство, которое ускоряет рост тыквы и кабачков. Об этом сообщил сайт utro.ru.

Этим растениям нужны минеральные удобрения с медным купоросом и карбамидом в составе. Но их можно заменить и органическими составами.

Для этого следует собрать помидорную ботку — так называются нижние листовые пластинки с пасынками. Их нужно сложить в ведро, заполнить его водой и оставить так на сутки.

Потом настой можно перелить в флакон с распылителем. Полученным средством следует опрыскивать почву, на которой растут тыква и кабачки. Также он подходит для капусты и огурцов.

Также мульчирование, по мнению экспертов, помогает увеличить урожай примерно в два раза. Для этого нужно использовать скошенную траву, листья, солому и другие растения, которые садоводы используют в качестве компоста, и выстлать ими огород. Таким образом это спасет почву от образования сорняков, а также от перегрева, охлаждения и иссушения ветром. Кроме того мульчирование способствует развитию корневой системы растений.