Дачникам напомнили о штрафах за мусор

Скапливание мусора на дачных участках может обернуться штрафом для владельца или пользователя земли. Об этом напомнил ведущий юрист «Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Сергей Савельев.

«Дачники должны помнить, что они обязаны использовать земельный участок по назначению, не допускать его захламление, организацию свалок и нанесение вреда окружающей среде», — сказал Савельев агентству «Прайм».

Он пояснил, что за невыполнение правил владельца или пользователя участка могут привлечь к административной ответственности. Речь идет о штрафе на сумму от 20 до 50 тысяч рублей. Если складирование мусора привело к порче земли, то размер наказания может составить от трех до пяти тысяч рублей.

Юрист отметил, что в России действуют единые правила противопожарной безопасности. Это значит, что на дачном участке нельзя разводить костры, чтобы сжечь мусор. Для нарушителе установлен штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей. Точная сумма будет зависеть от условий нарушения требования противопожарной безопасности.