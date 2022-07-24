Дачникам напомнили о штрафах при строительстве бани

За нарушение санитарных норм при строительстве бани и уличного туалета могут оштрафовать. О денежном наказании дачникам напомнила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

«Не все владельцы дач в курсе, что нормами СанПиН жестко регламентируется установка уличных уборных: расстояние от туалета (септика) до законной границы соседнего участка или до ограждения со стороны улицы должно составлять не меньше двух метров», — сказала Спиридонова в разговоре с агентством «Прайм».

Она добавила, что расстояние до колодца и домов должно быть не менее восьми метров, а до стен дома на соседнем участке — 12 метров. Туалет необходимо оборудовать так, чтобы отходы жизнедеятельности не оказывались в почве. За нарушение правил дачников могут оштрафовать на сумму от двух до трех тысяч рублей.

Также юрист отметила, что владельцам участков нужно помнить и о других ограничениях. Большинство правил связаны с пожарной безопасностью. В качестве примера Спиридонова привела мангалы, которые разрешено ставить на расстоянии не менее пяти метров от сооружений.