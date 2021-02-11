Дачникам напомнили о штрафах, которые можно получить по незнанию в 2021 году

Для дачников в 2021 году действуют новые правила и ограничения. Они касаются касаются пожарной безопасности, лицензирования скважин, уборки мусора и не целевого использования земли.

Любители шашлыков должны помнить, что теперь жарить мясо можно только в местах, которые специально для этого созданы. Для разведения огня на участке должна быть специальная яма глубиной 0,3 метра и не более одного метра в диаметре, само место должно быть очищено от сухостоя, сухой травы и горючих веществ. Требуется соблюдать расстояние от мангалов и жаровней до ближайшей постройки не менее пяти метров и не менее двух метров — до легко воспламеняемых предметов.

С этого года действуют изменения в законе «О недрах». Владельцам участков в СНТ необходимо лицензировать все скважины общего пользования. За нарушение предусмотрен штраф от трех до пяти тысяч рублей для дачников, от 800 тысяч до одного миллиона рублей — для компаний и предприятий, от 30 до 50 тысяч рублей — для должностных лиц.

Нововведение не коснулось личных скважин дачников.

С 1 января уборка на дачном участке стала обязательной: нужно вовремя убирать мусор, сухие растения и подстригать газон. С этого года запрещены свалки любых отходов в СНТ и на прилегающей к нему территории, на территории лесов и на сельхозземлях.

С конца прошлого года действуют штрафы за не целевое использование земли. Дачников могут оштрафовать за нарушение 0,5-1% от кадастровой стоимости участка, должностные лицам — 1-1,5% от кадастровой стоимости, компании и предприятия — 1,5-2% от кадастровой стоимости.