Дачникам напомнили о новых штрафах за разжигание на участке костров

Разжигание костров на дачном участке с этого года может привести к крупному штрафу. С дачника могут взыскать до пяти тысяч рублей за нарушение.

О новом штрафе напомнил россиянам председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в эфире радио «Говорит Москва».

«Надо иметь отдельное место, бочку, в которой сжигать. Сжигать можно сучья, остатки травы, никаких нарушений в этом нет. Но сжигание мусора категорически запрещено, это будет попадать под административную ответственность», — сказал он.

Ограничения не касаются костров для приготовления пищи. Однако с 1 января для этого также установлены новые правила. С этого года нельзя использовать открытый огонь для приготовления шашлыка вне специально отведенных и оборудованных для этого мест. Еду на мангале или в жаровне можно готовить на расстоянии не менее пяти метров от дома. Штраф за нарушение составит до пяти тысяч рублей.

В России 23 марта вступил в силу закон, который позволит дачникам сэкономить на проведении кадастровых работ. Теперь владельцы участков могут заказывать комплексные кадастровые работы как лично, так и коллективно.