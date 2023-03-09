Общество 09 марта 2023, 14:21 Дачникам напомнили о главных подготовительных работах в марте

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С приходом весны начинаются первые подготовительные работы к дачному сезону, и есть несколько вещей, про которые нельзя забывать. Об этом сообщило Utro.ru.

Несмотря на то, что в большинстве регионов страны еще лежит снег и к посадкам приступать рано, есть много других дел. В первую очередь, следует проверить деревья. Слабые ветки и кору срезать, очистить поверхность от мха.

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Также дачникам рекомендуют перебрать все инструменты, пришедшие в негодность выбросить, составить список элементов на замену. Март можно использовать еще и для того, чтобы обновить и покрасить садовые скульптуры.

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Наконец, стоит осмотреть теплицы и починить их, если необходимо.

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