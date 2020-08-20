Дачникам напомнили о делах на остаток августа
Важно поддерживать порядок на даче, убирать сорняки, перерабатывать и вывозить растительные остатки.
«Не думайте, что это просто! Это еженедельная, может быть, даже ежедневная рутинная работа», — отметил главный садовод страны.
Все несъеденное лучше раздать знакомым или заготовить на зиму.
Сам Туманов сейчас выкапывает картошку, собирает яблоки, кабачки и патиссоны. Кроме того, он готовится к осени, когда нужно будет пересаживать кустарники и деревья. Именно этой работе посвящается сентябрь, написал «Царьград».
«У меня вот машина — пропахшая дарами лета. Все время что-то там в ней загружено», — пошутил эксперт.
Если кто-то не посадил садовые деревья весной, осень тоже подходит для этой работы, рассказал он.
«Поэтому готовьтесь и к посадке сада», — напомнил Туманов.
А еще нужно обрабатывать почву, готовить компосты, вносить органические удобрения, которые идут под перекопку.