Общество 10 июля 2023, 14:28 Госдума предложила определить число кур, которых можно держать на участках Депутат Чаплин предложил определить число кур, которых можно держать на даче chicken dacha

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Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что готовятся поправки в закон о садоводстве, где будет указано, сколько кур или кроликов дачники могут держать на своих участках. Инициатива уже прорабатывается, написала «Российская газета».

Разводить животных для личных нужд на дачах разрешили в 2022 году. Главное, чтобы соблюдались условия, в том числе санитарно-эпидемиологические нормы, а животные не мешали соседям.

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«Проще говоря, можно выращивать кур и кроликов для себя, не в целях коммерческой деятельности», — отметил Чаплин.

Однако сейчас, отметил депутат, между дачниками периодически возникают ссоры, поэтому проекту нужно урегулирование. Например, Чаплин сказал, что можно внести налог для дачников, которые хотят заниматься разведением животных на продажу, чтобы деньги шли на нужды товарищества.

Он добавил, что в других странах для граждан, живущих за пределами города, прописано конкретное число животных, которые могут находиться на участке.

Депутат Чаплин также предложил создать единое мобильное приложение для всех дачников России. По мнению парламентария, это повысит уровень правовой грамотности среди владельцев дач и садовых участков. Кроме того, в этом приложении жители смогут оплачивать различные услуги.

Ранее дачников предупреждали, что нельзя использовать дачу под бизнес, это чревато большими штрафами и запретом деятельности. Кроме того, еще 1 октября 2019 года в силу вступил закон, запрещающий заниматься гостиничным бизнесом в жилых помещениях.