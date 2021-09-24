Дачникам дали совет, как осенью уберечь садовые растения от грибка

Осенью у дачников наступает горячая пора. Кусты, растения и живые изгороди необходимо обрезать, чтобы защитить от грибковых заболеваний в дальнейшем. В постриженном саду легче сохранить чистоту и порядок в холодное время года.

Из фруктово-ягодных кустов в преддверии зимы специалисты советуют обрезать черную и красную смородину и крыжовник, сообщила газета Express. У плодоносящей летом малины тоже стоит срезать стебли после созревания ягод.

Люпины, пионы, флоксы, осенние астры и дельфиниумы обрезать можно смело. До наступления холодов стоит позаботиться о некоторых сортах лаванды и цистуса: сразу после цветения рекомендуют отсечь секатором увядшие бутоны и соцветия. А французская лаванда вполне подождет до весны.

Тисовые изгороди приводить в порядок допускается позже, чем другие. Но если хочется обрезать их только раз за год, то лучше поработать осенью. За зиму изгородь приобретет хорошую форму.

Тем, кто хочет дольше сохранить яблоки с дачи свежими, рекомендуют хранить их в деревянных ящиках. А слои плодов лучше разделить между собой бумагой.